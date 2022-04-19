В Кузбассе пройдёт музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию»

В последнюю неделю апреля в рамках музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию» для кузбассовцев будут организованы просветительские лекции Российского общества «Знание» и рок-концерты, которые пройдут в Новокузнецке, в Прокопьевске и в Кемерове.