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В Кузбассе пройдёт музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию»

В Кузбассе пройдёт музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию»

В последнюю неделю апреля в рамках музыкально-патриотического марафона «ZaРоссию» для кузбассовцев будут организованы просветительские лекции Российского общества «Знание» и рок-концерты, которые пройдут в Новокузнецке, в Прокопьевске и в Кемерове.

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