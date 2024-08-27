Собянин: Московская компания увеличила выпуск медизделий благодаря нацпроекту

Более 20 мер поддержки доступны производителям медизделий В Москве за счет средств городского бюджета реализуется национальный проект «Производительность труда», способствующий росту объемов производства и прибыльности бизнеса без дополнительных затрат.
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