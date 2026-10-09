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Царьград

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ООН осудила санкции США против Международного уголовного суда

ООН осудила санкции США против Международного уголовного суда

Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк осудил санкции США против Международного уголовного суда. Он призвал отменить все меры, введенные администрацией Трампа, которые, по мнению МУС, подрывают работу суда и запугивают его сотрудников.

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