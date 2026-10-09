ООН осудила санкции США против Международного уголовного суда

Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк осудил санкции США против Международного уголовного суда. Он призвал отменить все меры, введенные администрацией Трампа, которые, по мнению МУС, подрывают работу суда и запугивают его сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Это натуральный ...
- СИ Прощание с Лидией...
- АС Челябинец лишился...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым