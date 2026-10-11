Дзюба высоко оценил работу арбитра Танашева в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба поделился мнением о работе арбитра Инала Танашева в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Зенитом», который завершился со счётом 2:3 в пользу гостей.