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Регионы России

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Дзюба высоко оценил работу арбитра Танашева в матче «Краснодар» — «Зенит»

Дзюба высоко оценил работу арбитра Танашева в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба поделился мнением о работе арбитра Инала Танашева в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Зенитом», который завершился со счётом 2:3 в пользу гостей.

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