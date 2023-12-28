В Амурской области «Полицейский Дед Мороз» навестил ребят из детского дома

В преддверии одного из самых добрых и волшебных праздников в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Благовещенское» посетили воспитанников своего подшефного детского дома поселка Садового.
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