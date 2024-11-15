Москалькова: право на охрану здоровья стоит на первом месте в рейтинге прав и свобод граждан

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. 15 ноября состоялось заседание Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященное вопросам защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь, в котором приняли участие омбудсмены, представители государственных органов, депутаты, сенаторы и эксперты.
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