Субботняя проповедь. Преступление и наказание

Политика как она есть

Сейчас, когда ВСУ заканчиваются, фронт сыпется, киевский режим остаётся без поставок оружия и финансовой помощи, а часы истории отсчитывают последние месяцы существования чубатого недорейха, я наблюдаю часто задаваемые в различных местах вопросы вида «За що?!», «Как так?» и «Почему?».