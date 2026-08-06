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Газета.ру

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Киберэксперт Бедеров назвал меры защиты от мошенничества через банкоматы

Киберэксперт Бедеров назвал меры защиты от мошенничества через банкоматы

В России отмечается рост мошеннических операций через банкоматы. При этом аферисты стремятся не просто украсть средства, а быстро их легализовать и обойти системы защиты банков, максимально запутав следы.

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