Киберэксперт Бедеров назвал меры защиты от мошенничества через банкоматы

В России отмечается рост мошеннических операций через банкоматы. При этом аферисты стремятся не просто украсть средства, а быстро их легализовать и обойти системы защиты банков, максимально запутав следы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии