На Гороховой улице пешеход внезапно вышла на проезжую часть. В этот момент ее сбил троллейбус. Женщина скончалась на месте происшествия.
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На Гороховой улице пешеход внезапно вышла на проезжую часть. В этот момент ее сбил троллейбус. Женщина скончалась на месте происшествия.