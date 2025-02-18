Когда может начаться ремонт аэродрома в Барнауле и сколько денег на это нужно?

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы могут начать уже в ближайшие два года Реконструкция взлетно-посадочной полосы в барнаульском аэропорту может начаться уже в 2025–2026 году, следует из информации на сайте госзакупок.
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