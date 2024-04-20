Губернатор Ставрополья назвал погибшего Еремина мужественным человеком

ИЗВЕСТИЯ Погибший во время съемок репортажа в зоне спецоперации военкор "Известий" Семен Епемин был талантливым журналистом, военкором, профессионалом, а также мужественным и добрым человеком, который защищал правду и помогал людям.
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