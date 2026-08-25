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ФИА хочет, чтобы в WRC появился китайский производитель (Autosport)

Вице-президент ФИА в области спорта Малкольм Уилсон поделился мнением о будущем чемпионата мира по ралли (WRC) в условиях нового регламента, который вступит в силу в 2027-м.

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