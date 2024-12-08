Хабенскому вручили подарок из космоса

Космонавты торжественно вернули худруку театра Константину Хабенскому брелок в виде чайки. Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, Игорь Верник, Константин Хабенский Екатерина Цветкова На одном из премьерных показов новой постановки чеховской «Чайки» в МХТ им.