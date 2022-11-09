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Во сколько играют Реал Мадрид – Кадис, Ла Лига, 10 ноября, время начала матча

Во сколько играют Реал Мадрид – Кадис, Ла Лига, 10 ноября, время начала матча

В четверг, 10 ноября, сыграют Реал Мадрид и Кадис в 14 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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