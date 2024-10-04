В Кремле призвали чиновников дотягиваться до людей и разъяснять свою работу

Чиновники должны дотягиваться до людей и разъяснять им свою работу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе лекции программы «Время героев», его слова приводится в Telegram-канале программы.
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