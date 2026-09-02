Эйнсли Мэйтленд-Найлс перешёл в «Эвертон» за 3,5 миллиона евро

В нынешнем сезоне Мэйтленд-Найлс принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Рекордные 26 новы...
- IV Власти Омана запр...
- МИД РФ заявил о в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым