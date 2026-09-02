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Регионы России

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Эйнсли Мэйтленд-Найлс перешёл в «Эвертон» за 3,5 миллиона евро

Эйнсли Мэйтленд-Найлс перешёл в «Эвертон» за 3,5 миллиона евро

В нынешнем сезоне Мэйтленд-Найлс принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

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