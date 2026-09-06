Собянин сообщил о завершении реконструкции фонтана с ракетой на ВДНХ

В столице РФ завершены работы по комплексной реконструкции фонтана, расположенного под макетом ракеты-носителя «Восток» на территории ВДНХ, приуроченные ко Дню города.
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