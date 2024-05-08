Водители «Яндекс Такси» смогут забанить пассажиров. Функцию тестируют в Екатеринбурге

Водители «Яндекс Такси» из Екатеринбурга сообщают, что там появилась опция бана проблемных пассажировВодители сервиса «Яндекс Такси» теперь могут добавлять пассажиров в черный список прямо через мобильное приложение: эта функция была впервые замечена водителями в Екатеринбурге — видимо, новую опцию тестируют там.
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