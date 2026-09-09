Bloomberg: ЕС к зиме может поставить Киеву ракеты-перехватчики для Patriot

Страны ЕС планируют к зиме закупить для Киева новую партию ракет-перехватчиков для Patriot. Как сообщает Bloomberg, план закупки за счет средств инициативы НАТО PURL находится на завершающей стадии подготовки.
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