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National Interest: Запад признал разрыв отношений между Украиной и США

National Interest: Запад признал разрыв отношений между Украиной и США

Global Look Press/Benoit Doppagne/Keystone Press Agency Неспособность киевского режима адаптироваться и сменить подход к взаимодействию с Вашингтоном привела к разрыву украинско-американских отношений, сообщает издание The National Interest.

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