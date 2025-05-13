Global Look Press/Benoit Doppagne/Keystone Press Agency Неспособность киевского режима адаптироваться и сменить подход к взаимодействию с Вашингтоном привела к разрыву украинско-американских отношений, сообщает издание The National Interest.
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