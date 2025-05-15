Запад Украины в огне после массированного удара РФ по складам НАТО Юлия СоколоваВ ночь на 15 мая российские Вооружённые силы нанесли один из самых мощных ударов по западным регионам Украины за всё время проведения СВО.
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