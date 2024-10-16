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Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совместно с главой Минкульта Крыма Татьяной Манежиной побывали на экскурсиях в Феодосии

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совместно с главой Минкульта Крыма Татьяной Манежиной побывали на экскурсиях в Феодосии

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совместно с главой Минкульта Крыма Татьяной Манежиной побывали на экскурсиях в ФеодосииКак сообщили в администрации города, они посетили Феодосийский музей древностей и картинную галерею имени Айвазовского.

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