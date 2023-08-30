Валерий Белов о КХЛ: «Запад стал плотнее. Есть ЦСКА, СКА, «Локомотив», московское «Динамо» и 7 претендентов еще на 4 кубковые путевки»

– Какие тенденции отметили для себя и на Кубке мэра, и в предсезонке в целом? – В последние годы на границе кубковых восьмерок Восточная конференция КХЛ выглядела более передовой, там постоянно была интрига до последних часов чемпионата.
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