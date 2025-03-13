Строительство многоцелевых АПЛ типа Virginia Block V

В США ведётся строительство многоцелевых атомных подлодок типа Virginia новой серии Block V. Первые корабли этой модификации начнут службу через несколько лет и должны будут улучшить ударный потенциал ВМС США.
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