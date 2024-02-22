Бундестаг отказал Киеву в «Таурусах», но одобрил передачу Украине других дальнобойных ракет

Будни мужчин. Все что нам интересно

Сегодня немецкий парламент отклонил резолюцию, внесенную оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставках на Украину крылатых ракет Taurus с дальностью полета до 500 км.