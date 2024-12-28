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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тактаров назвал топ-3 бойцов года из России: «Шара Буллет. Чимаев будет второй – у Махачева тяжелый год»

«В первую очередь это Шара Буллет. Пока я не увижу Хамзата Чимаева с ярко выраженными топами не смогу оценить его до конца, хотя он будет второй в списке.

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