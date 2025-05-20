В Казани подписан меморандум о сотрудничестве с Национальным картографическим центром Ирана

В Казани, в рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», Росреестр заключил меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Национальным картографическим центром Исламской Республики Иран (НКЦИ).
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