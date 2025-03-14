Нутрициолог развеял миф о пользе цельнозернового хлеба и свежевыжатого сока

Рейтинг полезных продуктов, по мнению опрошенных россиян, возглавляют цельнозерновой хлеб, молоко, свежевыжатые соки и хлопья, следует из результатов исследования федеральной сети фитнес-клубов DDX Fitness, с которыми ознакомились «Известия» 14 марта.
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