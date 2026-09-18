Ecuador to use United Arab Emirates AI technology for border security

Ecuador announced a partnership with the United Arab Emirates to strengthen security along its borders with Colombia and Peru by using AI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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