Захарова сообщила о закрытии КПП "Рафах" для граждан всех стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проход через контрольно-пропускной "Рафах" закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа.
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