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Газпромбанк изменил ставки по всей линейке вкладов за неделю до заседания ЦБ

Накануне нового заседания Центробанка по ключевой ставке, которое состоится в марте, крупные российские банки корректируют тарифы по сберегательным продуктам, в основном снижая ставки по вкладам и счетам.

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