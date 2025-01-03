В народном календаре – Прокопьев день, и хотя бы здесь задается настрой на работушку. Сегодня надо делать большую уборку, выметать каждый уголок дома – готовимся к Рождеству.
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В народном календаре – Прокопьев день, и хотя бы здесь задается настрой на работушку. Сегодня надо делать большую уборку, выметать каждый уголок дома – готовимся к Рождеству.