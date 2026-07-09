Сельскую ипотеку под 0,1% смогут оформить работники села и участники СВО

Сельская ипотека остается одной из самых доступных жилищных программ в России. Кредит можно оформить по ставке от 0,1 до 3% годовых сроком до 25 лет, а максимальную сумму до 6 млн рублей направить на покупку или строительство жилья в деревне, поселке или небольшом городе.