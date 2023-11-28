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«Спартак» – красная тряпка для всей России, большая армия болельщиков, его все любят, настраиваются по-особенному». Глушаков о красно-белых

«Спартак» – красная тряпка для всей России, большая армия болельщиков, его все любят, настраиваются по-особенному». Глушаков о красно-белых

Команды встретятся 29 ноября в рамках плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «В Оренбурге всегда сложно играть.

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