14 августа в Севастополе завершился очередной этап первого в России одиночного ультратриатлона «Импульс» Ярослава Святославского — спортсмена паралимпийской сборной команды России, Чемпиона России по велоспорту и триатлону, бронзового призёра Кубка Мира по велоспорту.
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