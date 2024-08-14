14 августа в Севастополе завершился очередной этап первого в России одиночного ультратриатлона «Импульс» Ярослава Святославского — спортсмена паралимпийской сборной команды России, Чемпиона России по велоспорту и триатлону, бронзового призёра Кубка Мира по велоспорту.