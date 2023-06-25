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«Челси» скоро сделает «Наполи» предложение по Осимхену. «Тоттенхэму» форвард тоже интересен (Массимо Марианелла)

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Массимо Марианелла, в случае продажи Харри Кейна «шпоры» рассмотрят возможность подписания форварда «Наполи».

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