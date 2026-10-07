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МОСИНФОРМ

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Внутриквартальный проезд комплексно обновили на севере столицы

Внутриквартальный проезд комплексно обновили на севере столицы

На севере Москвы закончили благоустройство проезда № 5, соединяющего улицы Зорге и Куусинена. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальт, обновили освещение и обустроили газон.

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