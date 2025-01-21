Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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США на пороге экспансии, вы поняли, что нас ждет?

США на пороге экспансии, вы поняли, что нас ждет?

Как говорится: "Можно немного помедленнее, я записываю!"Только в нашем случае это не кавказские тосты, это выступление Трампа на инаугурации.

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Комментарии
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Любовь Ткаченко
И железные дороги пусть построит, поезда каждый день сходят с рельс по всей Америке.......Пожарные службы не работают.
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9 час.
Семен Демин
Ну Трамп же обещал сделать Америку опять великой. А это значит задушить своих конкурентов, в том числе китай и Россию.
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8 час.
вд
валерий двойнишников
Соберинг, дурашка, немного логики включи. Ну, поднатужься, должно получиться...
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5 час.

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