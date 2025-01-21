США на пороге экспансии, вы поняли, что нас ждет?

И железные дороги пусть построит, поезда каждый день сходят с рельс по всей Америке.......Пожарные службы не работают.

Семен Демин

Ну Трамп же обещал сделать Америку опять великой. А это значит задушить своих конкурентов, в том числе китай и Россию.