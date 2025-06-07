Трамп снял ограничения на полеты сверхзвуковой авиации, действующие 50 лет

Американский лидер Дональд Трамп снял ограничения для Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на сверхзвуковые полеты, он также решил отменить другие запреты, которые препятствуют развитию высокоскоростных самолетов, пишет New York Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии