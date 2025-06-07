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Трамп снял ограничения на полеты сверхзвуковой авиации, действующие 50 лет

Трамп снял ограничения на полеты сверхзвуковой авиации, действующие 50 лет

Американский лидер Дональд Трамп снял ограничения для Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на сверхзвуковые полеты, он также решил отменить другие запреты, которые препятствуют развитию высокоскоростных самолетов, пишет New York Post.

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