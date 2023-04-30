Касаткина обыграла украинку Цуренко в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В 1/16 она победила украинку Лесю Цуренко со счётом 6:4, 6:2.
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