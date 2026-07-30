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MESU July 30: Relief Bounce Before Another Selloff?

MESU July 30: Relief Bounce Before Another Selloff?

MESU July 30: Relief Bounce Before Another Selloff? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU remains inside a bearish higher-time-frame structure, but an inside-bar formation may lead to short-term expansion.

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