MESU July 30: Relief Bounce Before Another Selloff? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU remains inside a bearish higher-time-frame structure, but an inside-bar formation may lead to short-term expansion.
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