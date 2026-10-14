Средняя цена подержанной Lada Priora в третьем квартале 2026 года составила 316 тыс. рублей – на 9% меньше, чем годом ранее.
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