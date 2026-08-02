Погибшему при взрыве охраннику из Москвы посмертно присудили премию Кеосаяна

Новости внутренней и внешней политики в России

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о решении посмертно наградить премией имени Тиграна Кеосаяна охранника, погибшего при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве.