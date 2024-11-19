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Царьград

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SHOT: цены на брекеты резко увеличились и стали достигать 500 тысяч рублей

SHOT: цены на брекеты резко увеличились и стали достигать 500 тысяч рублей

В России резко взлетели цены на брекеты, а их стоимость со всеми необходимыми процедурами приблизилась к отметке в полмиллиона рублей.

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