iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Так снимает новый флагман Xiaomi: опубликованы примеры фото 200-мегапиксельного Redmi K100 Pro Max

Так снимает новый флагман Xiaomi: опубликованы примеры фото 200-мегапиксельного Redmi K100 Pro Max

Максимальный зум — 14хRedmi продолжает раскрывать подробности о новом флагмане K100 Pro Max. На этот раз компания подтвердила использование в смартфоне 200-мегапиксельного сенсора, а также опубликовала примеры фото, сделанные устройством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии