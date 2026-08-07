Так снимает новый флагман Xiaomi: опубликованы примеры фото 200-мегапиксельного Redmi K100 Pro Max

Максимальный зум — 14хRedmi продолжает раскрывать подробности о новом флагмане K100 Pro Max. На этот раз компания подтвердила использование в смартфоне 200-мегапиксельного сенсора, а также опубликовала примеры фото, сделанные устройством.
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