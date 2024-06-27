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FT: США и Израиль обсуждают передачу Украине ЗРК Patriot

FT: США и Израиль обсуждают передачу Украине ЗРК Patriot

Global look press/ZUMAPRESS.com/Adam WarøAwa Министры и высокопоставленные чиновники США, Израиля и Украины обсуждают возможную передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

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