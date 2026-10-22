По сути, Каддафи провинился лишь тем, что под конец жизни ему, простите, чуйка отказала, и он стал пытаться с Западом не только дружить, но влез даже в сомнительные дела с финансированием предвыборной кампании Николя Саркози 20 октября 2011 года мир облетели страшные кадры: вооружённые исламисты, которые западные СМИ называли повстанцами, волокут раненого пожилого мужчину — Муаммара Каддафи.