Аналитики J.P. Morgan: дали «сюрпризы»- прогнозы на 2024 год Ирэн ОрлонскаяПо информации новостного сайта 1rr, появилось прогнозирование о возможном отказе Джо Байдена от участия в выборах на пост президента США в 2024 году.