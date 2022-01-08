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Казахстанские бойцы ММА вошли в состав народных дружин в Нур-Султане

В Нур-Султане на страже порядка помимо сил армии и МВД выходят народные дружины, в состав которых вошли и столичные спортсмены, в том числе представляющие ММА.

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