В Совфеде обсудили новые способы развития патриотизма среди молодежи

Новую линейку проектов и инициатив по формированию у молодежи понимания и уважения к историческому и культурному наследию страны, предложенных в рамках петербургского молодежного исторического форума «Герои Отечества», обсудили на заседании рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере исторического и культурного просвещения молодежи России в Совете Федерации.